بعد أن كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب عن هاتفها الجديد “هواوي ميت 10″ HUAWEI Mate 10 في السادس عشر من شهر أكتوبر في مدينة ميونيخ الألمانية.

وقبيل الإطلاق الإقليمي للهاتف، ها هي “هواوي” تعلن عن توافر الهاتف الذكي الجديد لطلبات الحجز المسبق لدى موزعيها المعتمدين في المملكة العربية السعودية: إكسترا ومكتبة جرير والحداد وأكسيوم تليكوم وسوق دوت كوم ولولو هايبرماركت.

وياتي هاتف هواوي “مايت 10″ بشاشة يبلغ قطرها 5.9 بوصة‎ بدقة تعرض الصورة بدقة 2160 × 1440 بكسل وبنسبة عرض تبلغ 16:9 وبتصميم يكاد يخلو من الحواف، وهي مزودة بتقنية “النطاق الديناميكي العالي 10″ HDR10 لدعم عرض الألوان الزاهية والغنية.

ويستخدم الهاتف معالج ‎”كيرين 970‎” ثماني النواة المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في العالم، والذي يوفر للمستخدمين تجربة استخدام مخصصة وأكثر سرعة وأداءً، بالإضافة الى ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 غيغابايت يمكن رفعها بـ256 غيغابايت إضافية ‎من خلال بطاقة ذاكرة خارجية من نوع “مايكرو إس دي”.

وتعاونت هواوي مجدداً مع شركة “لايكا” لتقديم نظام بكاميرتين خلفيتين تعملان بدقة 20 و12 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلاً عن دعم مؤثرات الـ”بوكيه” التصويرية المبهرة المدعومة بإمكانيات الذكاء الصناعي.

الجدير ذكره أن الهاتف مزود ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في ساعة تدعم تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge، وهو يعمل بواجهة EMUI 8.0 المطورة والمبنية على نظام التشغيل الجديد “آندرويد 8.0 أوريو”.