يشارك مركز الأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية في الدورة السنوية الثالثة لمؤتمر “آر أس إيه أبوظبي” والذي سيقام في فندق قصر الإمارات من 7 إلى 8 نوفمبر 2017.

ويجمع الحدث نخبة من أبرز الخبراء والمفكرين في هذه الصناعة للمشاركة في سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى حول موضوعات مهمة مثل تقنية “سلسلة الكتل” وتحصين الأمن الإلكتروني في مواجهة الهجمات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ويسعى مركز الأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية لحماية الفضاء الإلكتروني في المملكة من التهديدات الإلكترونية والاستجابة للحوادث الأمنية الإلكترونية وتوفير التوعية حول حالة الأمن الإلكتروني بالتعاون مع المنظمات الحكومية ومرافق البنية التحتية الوطنية الأساسية.

وسيشارك المهندس خالد السويل والمهندس صلاح الطخيس من المركز في جلسة حوارية تقام خلال المؤتمر وتتناول البيئات شديدة التعقيد لمشهد التهديدات الإلكترونية والتقنيات والعمليات والمنهجيات المستخدمة لتعزيز الجاهزية والاستجابة بشكل أكثر كفاءة.

وقال المدير التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني الدكتور عباد بن محمد العباد: “تتركز مهمتنا في مركز الأمن الإلكتروني في بناء فضاء إلكتروني آمن في المملكة.

ومن أهم المبادئ الأساسية التي ينتهجها المركز تبادل المعرفة والخبرات لأهمية هذا الجانب في زيادة الوعي بالتهديدات الإلكترونية وتعزيز الحماية والجاهزية على الصعيد الوطني وفي جميع أنحاء المنطقة. لذا حرصنا على المشاركة في مؤتمر آر أس إيه في أبوظبي الذي يعد أحد فعاليات الأمن الإلكتروني المهمة إذ يجمع نخبة من متخصصي الصناعة وخبراء في مجال تقنية المعلومات لتبادل المعرفة ومناقشة الموضوعات الهامة وتسليط الضوء على أحدث الممارسات والخبرات العملية والحلول.”

من جهتها، قالت ليندا غراي مارتن، مدير عام مؤتمرات “آر أس إيه”: “لقد قامت المملكة العربية السعودية باستثمارات كبيرة لتزويد شعبها بأحد أنظمة المعلومات والاتصالات الأكثر تطوراً على مستوى العالم. ونحن متحمسون لتعزيز معدلات المشاركة والإقبال على الحدث من جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى إقامة دورة جديدة ناجحة هذا العام.”

وللتسجيل في المؤتمر، يرجى زيارة: https://www.rsaconference.com/events/ad17/register، وللاطلاع على قائمة المتحدثين، يرجى زيارة: https://www.rsaconference.com/events/ad17/speaker