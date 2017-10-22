فعاليات تعليمية مكثفة بمستشفيات د. سليمان الحبيب عن طب الأجنة والولادة

ضمن أنشطة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية في مجال التعليم الطبي المستمر والتدريب، سيتم إقامة ثلاث فعاليات علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 34 ساعة تعليم طبي مستمر وذلك مطلع الشهر المقبل.

وسينظم مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي اللقاء العلمي العاشر عن طب الأجنة والتخدير خلال الفترة من 13-16 صفر 1439هـ الموافق 2-5 نوفمبر 2017 م بقاعة الدكتور محمد بسام الحواري.

ومن المقرر أن يتمحور جدول أعمال اللقاء حول التدابير العلاجية للمخاض المبكر وكيفية التعامل مع الحوامل صغيرات السن، وكذلك جراحات استئصال الرحم وأنسب الأوقات لقطع الحبل السري وأمراض الدم التي يمكن أن تصيب الحامل، بالإضافة إلى التخدير الآمن للمرآة الحامل .

وسيتخلل اللقاء تنظيم سلسلة من الجلسات التفاعلية للاستماع فيها لأسئلة الحضور والإجابة عليها، وكذلك محاضرات وورش عمل تسلط الضوء على أبرز التحديات والحلول للارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة سواء للأم أم للجنين.

وسيشهد اللقاء حضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والمملكة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العلمية والعملية.

الجدير بالذكر أن اللقاء يستهدف أطباء النساء والولادة والأجنة والتخدير والتمريض والطلاب المتخصصين في المجال، كما أنه يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين المشاركين من داخل وخارج المملكة.

وسيقام بالمجمع الطبي بالعليا ندوة علمية عن الأشعة الصوتية للنساء والولادة وهي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 6 ساعات وتستهدف أطباء النساء والولادة وفنيو الأشعة، وسيتم خلالها مناقشة متابعة نمو الجنين ووضع المشيمة بالأشعة الصوتية وتعلم كيفية قياس ضخ الدم للجنين ومزايا استخدام موجات الأشعة الصوتية والطريقة المثلى لإعداد تقارير الأشعة.

وسيتم تنظيم ورشة عمل عن أحدث الطرق لعلاج نزيف ما بعد الولادة بالمجمع الطبي بالعليا ، وذلك يوم 16 صفر 1439 هـ الموافق 5 نوفمبر 2017 م. وهي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة ويتم خلالها استعراض طرق علاج حالات النزيف بشكل تفصيلي وكيفية خياطة الرحم لإيقاف نزيف ما بعد الولادة والتدابير العلاجية لالتصاق المشيمة ، وكذلك تعليم المشاركين أنسب الطرق والتدابير للتعامل مع مثل هذه الحالات وتقديم عدداً من النصائح الخاصة بضغط الرحم ووضع المشيمة.