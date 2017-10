جدة والرياض على موعد مع المعرض السعودي الدولي الرابع للصحة والجمال

على قاب قوسين أو أدنى تترقب الأوساط السعودية الحدث الكبير المنتظر في كل من رياض المملكة، وعروس البحر الأحمر حيث ستحتضن المدينتين عرس الصحة والجمال من خلال المعرض السعودي للصحة والجمال 2017، والذي يعد منصة انطلاق للمحترفين والخبراء في عالم الصحة والجمال محلياً وعالمياً.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السعودي للصحة والجمال على مدى ثلاث سنوات متتالية في جدة، سيطلق المعرض نسخته الرابعة في مدينة جدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2017 برعاية الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.. أما أهل وزوار الرياض فسيكونوا على موعد للمرة الأولى هذا العام من 27 إلى 29 نوفمبر 2017 مع الحدث الكبير المنتظر الذي سيكون برعاية، الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود.

وسيجمع تحت سقف واحد كبريات الشركات المحلية والعالمية والتي ستعرض أحدث المنتجات والتقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وبهذا سيلبي المعرض رغبات وتطلعات أهل الإختصاص وعشاق الصحة والجمال من السيدات اللواتي ينتظرن هذا المعرض من عامٍ إلى عام.

وعبرت؛ الرئيس التنفيذي لسنيدي إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، هيا سنيدي، عن سعادتها بقرب انطلاق فعاليات المعرض السعودي الدولي للصحة والجمال 2017 بنسخته الرابعة في مدينة جدة، والأولى في مدينة الرياض.

وقالت هيا: “نحن في سنيدي إكسبو نعمل جاهدين على تحقيق الهدف من إنشاء المعارض الدولية، وهو جذب الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي الأعلى نمواً في المنطقة بما يتعلق بقطاع الصحة والجمال، لما يشكله من ملتقى يجمع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة مع العملاء الباحثين عن كل ما هو جديد يليق بأذواقهم ويلبي احتياجاتهم”.

وستشارك أكثر من 180 شركة متخصصة محلياً ودولياً في المعرضين، وستكون مناسبة استثنائية لعرض المنتجات والابتكارات التي تنفرد بها كل شركة، بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج التدريبية والتطويرية للزائرين، الذين يودون خوض غمار تجربة فريدة من قبل المتخصصين، والذين نذكر منهم أخصائي الشعر العالمي أحمد سليمان الذي سيحضر خصيصاً ليشارك تجربته المتميزة في عالم الشعر ويعرض منتجات AS المبتكرة لمعالجة الشعر، والتي ستطرح لأول مرة في السعودية من خلال المعرضين.

ومن جانبه تحدثت مديرة المعرض، منا الجبرتي، عن أهمية الفعاليات المصاحبة للمعرض قائلة” اعتادت شركة السنيدي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منذ أن تأسست في عام 2009 إضافة فعاليات وأنشطة تخدم كلا الفئتين العارض والزائر، وأهمها برنامج تبادل الأعمال الذي تم من خلاله دعوة كبار الموزعيين والمصنعين والمستثميرين والعاملين في قطاع الصحة والجمال.

بالإضافة للعروض الحية للرعاة، والتي تزخر بعرض كل ما هو جديد في عالم العناية بالشعر والبشرة، وبرامج التدريب وتطوير الكوادر السعودية والتي تهدف إلى تهيئتهم لسوق العمل.

وفي السياق ذاتها تحدث، مدير إدارة المعارض في الشركة، روني الحداد، عن المشاركة المميزه للشركات العالمية قائلاً “المعرضين تزداد أهميتهما هذا العام بسبب المشاركة المحلية والعالمية اللافتة، إذ يضم هذا العام المعرضين مشاركات من أكثر من21 دولة وأكثر من 300 علامة تجارية، وانضم إلينا ولأول مرة عارضين من جنوب أفريقيا والبرازيل واليونان، وكندا كما هناك مشاركات من أمريكا وبريطانيا وسويسرا وبولاندا وكوريا والصين وباكستان وتركيا، ومشاركات من شركات خليجية وعربية كالإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن .

واعتبر أن المعرضين في كل من الرياض وجدة متكاملين ومتناغمين في أسلوبهما مع الشركات المشاركة.

واختتم قائلاً بأنّ سوق الرياض واعد ويبشر بالخير، من هنا كانت الحاجة لانعقاد معرض الصحة والجمال بنسخته الأولى لهذا العام في مدينة الرياض.

وسيشارك الرعاة الرسميين في المعرضين بعروض وفعاليات استثنائية وعلى أعلى مستوى، إذ ستشارك شركة AS “خبراء العناية بالشعر” ولأول مرة، بعرض كبير ومميز ستعرض فيه الشركة أحدث الإبتكارات والتقنيات المعالجة لمشاكل الشعر منها ماسك ماء الذهب والكافيار للشعر، وأهمها (AS PRP EFECT) العلاج والبديل الثوري لإنعاش الخلايا الجذعية بدل حقن البلازما والتي تطرح للمرة الأولى من قبل شركة AS في السعودية. ولشركة السويدي التجارية التي تهدف لتطوير وتحفيز الكوادر المحلية، مشاركة مميزة في المعرضين وللمرة الثانية على التوالي، بمعالج الشعر المبتكر Protein Therapy، وهو وكيله الحصري في السعودية.

ويكتسب المعرض السعودي للصحة والجمال عاماً بعد عام مزيداً من الشهرة والتألق داخل السوق السعودي وخارجه. إذ أصبح محط أنظار كبريات الشركات التي تتهيأ باكراً كل عام للمشاركة فيه والوصول إلى شريحة العملاء التي يتطلعون لها.

لمحة عن سينيدي إكسبو

سنيدي إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، هي شركة دولية متخصصة في إقامة المعارض وهي جزء من شركة السنيدي التجارية التابعة لمجموعة الفضل في المملكة العربية السعودية.

ومنذ تأسيسها عام 1992م قامت سنيدي لتنظيم للمعارض والمؤتمرات بتنظيم معارض تجارية تلبي احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة بما فيها قطاعات: الأثاث والتصميم، والمجوهرات والساعات، والأغذية والمشروبات، والصحة والجمال، والرياضة واللياقة البدنية، والهندسة والطاقة.

لمحة عن معرض الصحة والجمال

المعرض السعودي الدولي للصحة والجمال في المملكة العربية السعودية هو نقطة التجمع الوحيدة للمحترفين ولخبراء الصحة والجمال في المملكة العربية السعودية، والمعرض ملتقى لأهم الشركات الدولية والمحلية التي تشارك بمنتجاتها الحديثة والمبتكرة والمختصة في قطاع الصحة والجمال والتي ستلبي رغبات وتطلعات أهل الإختصاص وعشاق الصحة والجمال.

ويجذب المعرض الآلاف من الزوار ومالكات الصالونات ومصففات الشعر وفنانات الماكياج، وموزعين وتجار الجملة والتجزئة والمشترين الذين يأتون لرؤية عرض نابض بالحياة من المشاركين.

ولا يزال المعرض؛ الحدث الأكبر المتخصص في مجال الصحة والجمال والعناية في المملكة العربية السعودية منذ إطلاقه في عام 2014.