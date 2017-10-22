هاتف Honor 9 يتفرد بـ9 أسباب تحفز على اقتناءه

مع النمو المتزايد للوقت الذي يقضيه جيل الألفية على هواتفهم الذكية والمقدر بنحو 39% من اليوم، برزت الحاجة إلى جهاز متطور لتلبية متطلبات أسلوب حياتهم المتسارع، وتحقيق رغباتهم في اقتناء أجهزة ذات تصميم جميل ومزايا رائعة وأداء متين في وقت واحد، وهو ما يتوفر في هاتف Honor 9 الذي يعد أبرز أجهزة علامة هونر لعام 2017 بفضل ما يحققه من مزايا تناسب الشباب في حياتهم العصرية.

ويمتلك هاتف Honor 9 الذي طرحته الشركة في السوق السعودية أخيراً 9 أسباب ومزايا تؤكد أنه الأفضل هذا العام لدى جيل الألفية في دول الخليج العربية، ويقدم الأداء الاستثنائي وأروع مواصفات الكاميرا والشاشة والبطارية وواجهة المستخدم بسعر مناسب جداً، ليكون أكثر تفرداً من الأجهزة المنافسة.

وتتمثل أولى مزايا الهاتف في مساحات التخزين الوفيرة، حيث أصبح من السهل مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بكل بساطة دون القلق حيال شحن الهاتف، فالذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغابايت توفر مساحة وفيرة للاستخدام المكثف بينما يمكن إضافة بطاقة الذاكرة الخارجية سعة 256 غيغابايت لتكفي للمحتوى الإضافي بسهولة تامة.

وثاني المزايا هي التصميم الهندسي الراقي، ويتمتع تصميم جهاز Honor 9 بأعلى المواصفات الفنية، ويحيط به زجاج منحن ثلاثي الأبعاد لم يكن موجوداً من قبل، ويتمتع الإطار المعدني للهاتف بمظهر فائق الدقة في امتداد لجمال انعكاس الإضاءة من الزجاج عبر كامل هيكل الهاتف، لتحيطه بهالة فريدة وأنيقة من الضوء.

أما ثالث المزايا فتتمثل في أداء الجهاز، حيث أصبح التنقل بين التطبيقات المفضلة سهلاً وسريعاً دون الخوف من أن يعلق الجهاز أو يتوقف عن العمل فجأة، وذلك بفضل ذاكرة RAM بسعة 6 غيغابايت مع معالج Kirin 960 ثماني النواة لأداء باهر وتجربة استخدام في غاية السلاسة، في حين تتمثل الميزة الرابعة في الكاميرا الثنائية، حيث تلتقط الكاميرات الصور بألوان طبيعية حقيقية للحصول على نتائج استثنائية.

وتمنح الكاميرا الثنائية خيار التقاط صورة بالألوان الحقيقية أو بالأبيض والأسود، كما يمكنها إضافة تأثير بوكيه أو تشويش الخلفية لصور ذات مظهر احترافي، علاوة على نمط البورتريه فهو ممتاز لالتقاط الصور بشكل يبرز الأجسام فيها، بينما توفر تقنية التثبيت البصري للصور OIS إمكانية الحصول على صور فائقة الإتقان.

وتتمثل الميزة الخامسة في شحن الهاتف، إذ إنه بالإمكان شحن البطارية سريعاً دون فوضى، كما أن البطارية بقوة 3200 ملي أمبير تمنح ما يكفي من القوة ليعمل الهاتف يوماً كاملاً، فيما يمكن لوظيفة الشحن السريع توفير ساعات من العمل خلال 20 دقيقة فقط.

ومن مزايا Honor 9 نظام فتح القفل بسرعة كبيرة، إذ يعمل نظام استشعار بصمة الأصبع بسرعة كبيرة تسمح بفتح قفل الهاتف بالسرعة الممكنة، كما يمكن ضبطه بالإعدادات الشخصية المناسبة لفتح التطبيقات المطلوبة بلمسة واحدة، وعلى سبيل الميال فتح محادثة “واتس آب” بلمسة من الإبهام، علاوة على الشاشة فائقة الجمال والتي تأتي بقياس 5.15 بوصة بتقنية الوضوح الكامل FHD للحصول على أفضل عرض مرئي على الجهاز، مع ألوان عميقة ودقة فائقة في الصور والألوان.

ويتميز الجهاز بالبرمجيات السلسة، إذ يقدم نظام التشغيل Android 7.0 Nougat أحدث البرمجيات مع تحديثات مستمرة، كما أن سرعة تحرير مقاطع الفيديو واحدة من الإضافات المتوفرة في واجهة المستخدم EMUI 5.1 OS.

ويمكن ضبط إعدادات التحكم بمفاصل الأصابع أو حركات اليد بحيث تستخدم لسرعة الوصول إلى التطبيقات والبرامج، ومنها تسجيل الشاشة وتصوير الشاشة وغيرها.

أما السبب التاسع فهو التخزين الخارجي وبطاقة SIM المزدوجة، ويمكن استخدام بطاقة SIM المزدوجة لوضع بطاقة SIM بطاقة الذاكرة الخارجية في آن واحد، أو استخدام بطاقتي SIM.