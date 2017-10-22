إنقاذ 4 مواطنين من الغرق في عسير

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير أمس، من إنقاذ أربعة مواطنين من الغرق، إثر تعطل قاربهم في البحر بقطاع القحمة في سواحل منطقة عسير.

وقال الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير النقيب خالد بن عالي المطيري أن مركز حرس الحدود في “عمق” التابع لقطاع “القحمة” تلقى بلاغًا من مركز الطوارئ يفيد بتعطل قارب في وسط البحر بالقرب من مركز”عمق” وعلى متنه أربعة أشخاص.

وأضاف المطيري: على الفور تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية بالتوجه لموقع الحادث، وإنقاذ المحتجزين في القارب، وتبين أنهم بصحة جيدة.