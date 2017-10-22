الشلاش: (سهل) أسهمت بفاعلية في تعزيز سوق التمويل العقاري

(سهل) تحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسها

أقامت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) احتفالاً بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها وانطلاق أعمالها.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في فندق رافال كمبينسكي في مدينة الرياض حضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار ومؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق التنمية العقارية وأعضاء الغرف التجارية وكبار المسؤولين في شركات التطوير العقاري، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة شركة (سهل) وكبار تنفيذييها ومنسوبيها. وتم على هامش الحفل تكريم وزارة الإسكان تقديراً لتشريفها ورعاية الحفل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة (سهل)، يوسف بن عبدالله الشلاش، أن الشركة أسهمت بفاعلية طوال السنوات الماضية في تعزيز سوق التمويل العقاري في المملكة وتيسير تملك المواطنين للمساكن عبر توفير حزمة من الحلول والتسهيلات التمويلية المناسبة.

وقال الشلاش في كلمة ألقاها خلال الحفل عن تاريخ أول مؤسسة تمويل عقاري في المملكة منذ عام 1998م، عندما كانت وحدة استراتيجية في شركة دار الأركان للتطوير العقاري تقدم خدمات التمويل لعملاء الشركة في ظل إحجام القطاع البنكي آنذاك عن التمويل العقاري.

وفي عام 2000م ومع تزايد الطلب على التمويل للأفراد، تم فصلها لتصبح مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً تحت اسم شركة مملكة التقسيط، إلى أن تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2004م مع مؤسسة التمويل الدولي، أحد أكبر المؤسسات الإنمائية العالمية وعضو مجموعة البنك الدولي (IFC).

وأضاف الشلاش في كلمته: “لقد أصدرت الشركة أول سندات مدعومة بالرهن العقاري MBS ومضمونة من البنك الدولي عام 2006م، لتدرج في سوق لوكسمبرج المالي. وعقب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك العربي الوطني وشركة دار الأركان ومملكة التقسيط، ليتم تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) عام 2007م”.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، عبدالإله آل الشيخ، في كلمته قائلاً: “عام آخر من العطاء والإنجاز وعام جديد يمر بنا وقد أكملنا عقداً من الزمان منذ انطلاقة الشركة وما حققته خلال مسيرتها من إنجازات متميزة ونتائج كبيرة”.

وقال آل الشيخ: “إننا نقيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التواصل بين موظفي الشركة وإدارتها والشركاء في وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري من جهة، وبين الشركة والعملاء من كافة شرائح المجتمع من جهة أخرى، وتسعى الشركة عبر برامجها المتنوعة والمميزة لتلبية الرغبات التمويلية لغالبية العملاء حتى يحصلوا على المسكن المناسب لهم”.

يذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) شركة تمويل متخصصة في توفير حلول التمويل العقاري، وحاصلة على جائزة أفضل منتج تمويلي لعام 2017م ضمن جوائز (بانكر ميديل إيست)، وجائزة أفضل شركة تمويل عقاري بالمملكة من (أريبيان إنتربرايز) العالمية.