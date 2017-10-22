“الصفيان” لأهالي أم الحمام: القيادة لا تألوا جهداً في تقديم الخدمات للمواطنين

استقبل محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان بالمحافظة أهالي وأعيان بلدة أم الحمام, تقدمهم فضيلة الشيخ محمد علي العبدالعال.

وتم خلاله رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية و نائبه ـ لتوجيهاتهم السديدة التي كان لها أكبر الأثر في نفوس أبنائهم بمحافظة القطيف والشكر موصول لكافة الجهات الأمنية العاملة بالمحافظة على الجهود التي قامو بها خلال موسم محرم لهذا العام 1439هـ مثمنين لهم الجهود التي انعكست إيجاباً في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها، الأمر الذي خلق جواً من التعاون التام والتكامل الأمني بين المواطنين ورجال الأمن.

بدوره عبّر المحافظ عن شكرهِ للحضور لما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه ولاة أمرهم ووطنهم وهذا أمر غير مستغرب عليهم.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للالتفاف حول القيادة الحكيمة والعمل على الحفاظ على روح الأسرة الواحدة , والتمسك بالوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي، وتفويت الفرصة للمتربصين بالعبث بهذا الوطن وأهله، وأن القيادة لن تدخر جهدا على صعيد توظيف أدواتها وصلاحياتها بما يدعم الجهود المبذولة لحفظ أمن واستقرار الوطن، ويسهم في نشر الطمأنينة بين المواطنين.