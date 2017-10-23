اتحاد القدم: لقب «الملكي» ممنوع

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع استخدام لقب الملكي، الذي يتنازع عليه منذ فترة إعلام وجماهير ناديي الهلال والأهلي، وذلك عبر بيان رسمي صدر في وقت متأخر من مساء السبت.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بمنع استخدام لقب «الملكي» بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب السعودية، أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية، أو خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب.

وجاء في بيان اتحاد القدم:»يدعو الاتحاد إدارات الأندية إلى الامتثال للقرار، بالتنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخه، حيث سيبدأ تطبيقه خلال لجان الاتحاد المعنية، وعبر الجهات المختصة بالتنظيم داخل الملعب».

وطالب الاتحاد السعودي، إدارات الأندية بضرورة تنبيه الأندية جماهيرها بالالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميا، تجنباً لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي.