الأهلي يدمر النجم الساحلي بسداسية تاريخية

سحق النادي الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النجم الساحلي على الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 إلا أن الفريق المصري رد بسداسية تاريخية، ليتأهل للمباراة النهائية بعد غياب 4 سنوات.

وافتتح التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي شريط الأهداف في الدقيقة 2 ثم سجل المغربي وليد أزارو هاتريك في الدقائق 23 و30 و48 وحمدي النقاز في مرماه في الدقيقة 58 ورامي ربيعة في الدقيقة 63 بينما أحرز ثنائية النجم رامي البدوي وإيهاب المساكني في الدقيقتين 51 و90.

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأخير على اتحاد الجزائر (3-1) مساء السبت في إياب نصف نهائي البطولة،

بعدما تعادلا ذهابًا دون أهداف.