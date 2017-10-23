الطائي يخطف الصدارة .. والعروبة يتراجع إلى الوصافة

الرياض – الشرق أكثر الفرق انتصارًا الطائي بـ(4)

أكثر الفرق تعادلاً الحزم والنجوم والشعلة بـ(4)

أكثر الفرق خسارةً المجزل بـ(4)

استطاع فريق الطائي أن يتصدر ترتيب الفرق في ختام الجولة السادسة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الكوكب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج، ليرتفع رصيد الطائي بهذا الفوز إلى 12 نقطة قفز بها إلى صدارة الدوري، فيما توقف رصيد الكوكب عند 6 نقاط متراجعًا للمركز الـ11.

وفي الجوف، تقاسم فريقا العروبة والشعلة نقاط اللقاء عقب تعادلهما إيجابيًا بثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي العروبة، ليضيف كلا الفريقين نقطة واحدة في رصيدهما، حيث ارتفع رصيد العروبة إلى 11 نقطة متراجعًا للمركز الثاني، عقب ثلاث جولات متواصلة حافظ من خلالها العروبة على صدارة الدوري، في حين ارتفع رصيد الشعلة إلى 7 نقاط وضعته عاشرًا في سلّم الترتيب.

وفي الدمام، حقق فريق النهضة فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على نظيره المجزل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعزز النهضة مركزه الثالث برصيد 11 نقطة، بينما ظلّ المجزل عند رصيده الحالي 6 نقاط متراجعًا معها إلى المركز الرابع عشر.

واستعاد فريق الحزم نغمة الانتصارات من جديد حينما كسب ضيفه نجران بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الأمل في البكيرية، ليرتفع رصيد الحزم بهذا الفوز إلى 10 نقاط تقدم بها إلى المركز الرابع، فيما تراجع نجران إلى المركز الثاني عشر برصيده الحالي 6 نقاط، وبذات النتيجة تمكّن هجر من تحقيق أولى انتصار له في الدوري الذي جاء على حساب نظيره القيصومة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ليصل هجر إلى النقطة السادسة احتل بها المرتبة الثالثة عشرة، فيما توقف رصيد القيصومة عند 8 نقاط لكنه تراجع إلى المرتبة السابعة.

وضمن الجولة ذاتها، وعلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، استطاع فريق الوطني من تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه بعد تغلبه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الوطني إلى 8 نقاط متقدمًا إلى المركز الثامن، في حين ظل الوحدة عند رصيده الحالي 8 نقاط متراجعًا للمركز السادس وينتظره لقاءً مؤجلًا أمام النجوم.

وفي خميس مشيط، انتهى لقاء ضمك والخليج بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد ضمك إلى 3 نقاط بالمركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد الخليج إلى 9 نقاط بالمركز الخامس، في المقابل وعلى الصعيد ذاته تقاسم فريقا النجوم وجدة نقاط اللقاء بعد تعادلهما الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليبقى النجوم بهذا التعادل في المركز التاسع برصيد 7 نقاط مع بقاء لقاء له مؤجل أمام الوحدة، فيما بقي جدة في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وسجل في هذه الجولة (27) هدفًا في (8) لقاءات، ليرتفع رصيد الأهداف المسجلة في الدوري بنهاية هذه الجولة إلى (136) هدفاً، وبلغ عدد الأهداف في الشوط الأول بشكل عام (51) هدفًا، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (85) هدفًا، وبلغ عدد مرّات الفوز بنهاية هذه الجولة داخل الأرض (16) انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض (11) انتصارا.

وأقيمت حتى الآن (47) مباراة في ست جولات، (27) انتهت بالانتصار، و (20) لقاء بالتعادل، منها (16) إيجابيا، و(4) سلبي، وحققت فرق الوطني والحزم والنهضة انتصاراتها في هذه الجولة على أرضها وبين جماهيرها.

خلال الجولة السادسة احتسبت (6) ركلات جزاء، اثنتان منها للعروبة أمام الشعلة الأولى أحرزها موسى الشمري والأخرى أهدرها نفس اللاعب، واثنتان من نصيب جدة أمام النجوم، الأولى أحرزها رضا الويشي، والأخرى أحرزها شريف أشرف، فيما كانت الخامسة للنجوم أمام جدة أحرزها صادق الأحمد، والسادسة لهجر أمام القيصومة أهدرها خالد العبود، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة بنهاية الجولة إلى (18) ركلة جزاء، منها (13) أحرزت و (5) أهدرت.

وتعد فرق العروبة والشعلة والكوكب أقوى الفرق هجومًا بـ(12) هدفًا، يليه القيصومة بـ(11)، ثم الخليج بـ(10)، بينما الأضعف الوطني ونجران وهجر بـ(4) أهداف، وأقوى الفرق دفاعًا الحزم بـ(4) أهداف، يليه الوحدة بـ(5)، ثم الطائي والوطني بـ(6)، بينما الأضعف دفاعاً فريق جدة بـ(15) هدفاً، يليه الشعلة بـ(13).

وكان أكثر الفرق انتصارًا الطائي بـ(4) انتصارات، يليه العروبة والنهضة بـ(3)، بينما الأقل فوزًا فريقا ضمك وجدة بلا انتصار، أما أكثر الفرق تعادلًا الحزم والنجوم والشعلة بـ(4) تعادلات، بينما الأقل الطائي والمجزل بلا تعادل، في حين أكثر الفرق خسارةً المجزل بـ(4) هزائم، يليه جدة وضمك بـ(3)، فيما نجد أن الأقّل خسارة هما فريقا الحزم والنجوم.

وأبرزت البطاقة الحمراء في هذه الجولة (3) مرات، الأولى من نصيب لاعب القيصومة فارس الغامدي، والثانية من نصيب لاعب نجران عائل حقوي، والثالثة من نصيب لاعب الشعلة راشد الدويسان، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء بنهاية هذه الجولة إلى (12) بطاقة.