الخارجية: لا صحة لزيارة مسؤول سعودي لإسرائيل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تعليقا على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار إسرائيل سراً، وأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المصدر بأن المملكة العربية السعودية كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، مؤكداً أنه لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروفة أهدافها ومن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه المملكة العربية السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوص.