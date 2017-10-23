خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء العراق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات مع الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق.

وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

حضر الجلسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضرها من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، ومعالي وزير الدفاع عرفان الحيالي، ومعالي وزير التخطيط ووزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة محمد شياع السوداني، ومعالي وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، ومعالي وزير النقل كاظم فنجان، ومعالي وزير الثقافة فرياد راوندوزي.

من جهة ثانية استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في مكتبه بقصر اليمامة أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأمريكي، كبيرة الموظفين مارغريت بيتليرين، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزبل، وعدد من المسؤولين.

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