البحرين :إحالة متهمين إلى القضاء العسكري

أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة إلى القضاء العسكري، وذلك للمرة الأولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين، متهمين في قضايا إرهاب أمام المحاكم العسكرية.

وأكد رئيس القضاء العسكري، العميد يوسف راشد فليفل، أن أجهزة «مكافحة الإرهاب» تمكنت من القبض على خلية إرهابية، استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وأن النيابة العسكرية قررت بعد إنهاء تحقيقاتها إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الكبرى.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت سابق من أكتوبر الحالي، وقوع تفجير إرهابي أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة أثناء تأمين القوات عزاء الدية على شارع البديع.