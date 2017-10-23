أتربة وغبار على 6 مناطق

يتوقع لطقس اليوم؛ استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما يتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 16- 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.