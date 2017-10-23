الداخلية تنبه المسافرين للنمسا بمنع تغطية الوجه

نبهت وزارة الداخلية، المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية النمسا، بأنه تم إصدار قانون جديد في النمسا ينص على منع تغطية النساء لملامح الوجه باللباس بحيث يمنع التعرف عليها في الأماكن العامة ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري، ويشمل القانون جميع الموجودين على الأراضي النمساوية بمن فيهم السياح.

وأوضحت الداخلية أن من يخالف القانون يتعرض لغرامة مالية قدرها 150 يورو وفي حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة فقد يتعرض المخالف للاحتجاز في مراكز الشرطة.

ودعت الوزارة، المواطنين الراغبين السفر إلى جمهورية النمسا بالالتزام بالقانون الجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.