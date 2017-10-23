تعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قرارًا، بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط (دون التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية)، لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين.

ويأتي قرار الوزير متسقًا مع ما ورد في المادة الحادية عشرة، مكررا من نظام العمل القاضي بأن للوزير اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، حيث بدأت الوزارة بالعمل بموجب هذا القرار.