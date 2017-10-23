تعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قرارًا، بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط (دون التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية)، لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين.
ويأتي قرار الوزير متسقًا مع ما ورد في المادة الحادية عشرة، مكررا من نظام العمل القاضي بأن للوزير اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، حيث بدأت الوزارة بالعمل بموجب هذا القرار.
ماشفنا من وزارة العمل الا تكسير المجاديف قرارات
لا تهظم سنة ماذا تفعل لمقاول اخذ التاشيرات بكل
كلفة وعناء وعليه السفر لاختيار العمالة بكل دقة سنه لاتكفي
وماهو المقصود بهذا القرار الذي يكلف المقاول الكثير من العناء
والله ان كل مايصدر من وزير العمل هو ضد المقاول وليس
تسهيل هل يعتقد الوزير بان استقدام العمالة لتربيتهم هنا
او للعب كرة القدم كمحترفين الوزير بهذا القرار يدمر الاقتصاد
ولا ينفعه ابحث عن ثغرات لتحسين اداء موظفينك والانظمة
اللتي تسهل ولا تعسر
قرارات تعسر ولا تيسر على المقاول وتقف عثرة امام الارتقاء بأقتصاد المملكة
الوزير لم يبحث عن تطوير وانما التعقيد والتضييق عانينا
كمقاولين في وقت حرج جدا للاسف الشديد
للأسف تضييق علينا كأصحاب مؤسسات وشركات الحين بدال ما اجدد سنتين لكل عامل اجدد سنوياً ليته يخدم الاقتصاد بس تعقيد لأصاحب العمل لا اكثر