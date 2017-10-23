إنشاء قسم هندسي نسائي في جامعة الطائف

فعلت جامعة الطائف ضمن هيكل الإدارة العامة للمشاريع والصيانة بالجامعة، قسما هندسياً نسائيا ، يمكن المهندسات السعوديات، من المشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح المشرف على إدارة المشاريع والصيانة بجامعة الطائف المهندس عبدالحي الزهراني، أن توجيه مدير الجامعة يهدف إلى إعطاء المرأة السعودية فرصة المشاركة في قطاع العمل الهندسي، عن طريق توفير فرص وظيفية جديدة لها في مجالات حكومية غير تقليدية، أي خارج إطار مجالات التعليم والصحة، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

وابان أن التوجيه يهدف أيضاً إلى تمكين المهندسات السعوديات من تولي مسؤولية تطوير إجراءات الصيانة والتشغيل والمراقبة والمتابعة، في ضوء بيئة تضمن للمرأة خصوصيتها.

ونوه إلى أن توفير وظائف هندسية نسائية في الجامعة ستمكن المهندسات السعوديات من المشاركة في الفاعلة في مشروعات “الطائف الجديد”، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أسابيع، من خلال عملهن ضمن الفريق الهندسي المسؤول عن الإشراف على تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة في سيسد.

ولفت إلى أن المهندسات السعوديات سيتولين الإشراف على أعمال المشاريع والصيانة في شطر الطالبات، الذي يضم 32 مبنى تستوعب أكثر من 25 ألف طالبة.

وتشتمل على 300 قاعة و100 معمل، إضافة إلى مواقف سيارات تستوعب أكثر من 300 سيارة.