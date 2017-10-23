بالتعاون مع الجهات المختصة..

نزاهة تتحرى قضايا الفساد المتداولة إعلاميا

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الدمامالشرق

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الأثنين، عن رصدها لكل ما ينشر في وسائل الإعلام عن قضايا الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها.

وأكدت الهيئة أنها تتحرى وتتحقق من كل ما تنشره وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت الهيئة، في تغريدة على حسابها بتويتر: “نزاهة ترصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن قضايا الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها، وتتحرّى وتتحقق منها بالتعاون مع الجهات المختصة”.

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