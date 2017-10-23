استفاد ما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة من طلاب المدارس والجامعات بالمنطقة الشرقية من معرض “الأمن في عيوننا” الذي يهدف لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشّباب من خلال مشاركة 14 جهة حكومية وخاصة.

ويأتي المعرض الذي استمر 4 أيام مصاحبا لفعاليات ملتقى “نرعاك” الخامس الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” تحت شعار “أسرة مترابطة.. مجتمع آمن”.

وأشار مدير مكتب “هداية” للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني إلى أن المعرض تضمن العديد من المشاركات التوعوية لحماية الشّباب والمجتمع بشكل عام من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

مبينا أن ركن مكتب هداية وبدعم وإشراف من وزارة الشؤون الاسلامية بالشرقية ممثلة في مديرها الشيخ الدكتور صلاح السميح استعرض العديد من المبادرات والبرامج الشبابية التي قدمها بهذا المجال إضافة لمساهمته لتعزيز الأمن الفكري المنبثق من ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الصحيحة.

وأعرب القرني عن اعتزازه بمشاركة نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بالتوقيع على إحدى الرسائل التوعوية ضمن ركن “هداية” دعما للعمل الخيري في توعية الشباب، مضيفا أن الركن استفاد منه ما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة من طلاب المدارس والجامعات وأفراد المجتمع بالفترتين الصباحية والمسائية.