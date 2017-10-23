للخريف من ماكس 2017..

تألق بإطلالة مميزة مع تشكيلة روك نوير الجديدة

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الرياضالشرق

أعلنت “ماكس”، العلامة التجارية الأكثر قيمة في المنطقة، عن إطلاقها تشكيلة ملابس روك نوير التي تنسجم مع روح فصل الخريف.

وستكون ملابس روك نوير ضمن تشكيلة ماكس لخريف/شتاء، واستلهمت الملابس من عقد الثمانينات من القرن الماضي وتأتي بشكل غير رسمي بإطلالة كلاسيكية.

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وتمزج التشكيلة بين أحادية اللون الكلاسيكي المنسجم بدقة مع ألوان الأحمر الغامق واللون الزهري والألوان المعدنية.

وتشتمل التشكيلة على الجاكيتات المبطنة، والقمصان الكلاسيكية بمربعات، وتنانير ميدي، والقمصان الثقيلة المطبوع عليها أشكال وردية لتتناسب مع اتجاه هذا الموسم.

تشكيلة روك نوير متاحة الآن في كافة متاجر ماكس وعلى الموقع الإلكتروني: www.maxfashion.com

الرياض  |  الشرق
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