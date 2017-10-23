التربية الخاصة تقدم فن الحوار للمكفوفين بالأحساء

نظمت إدارة التربية الخاصة بالأحساء بالتعاون مع نادي الحي للتربية الخاصة ورشة عمل حول “فن الحوار للمكفوفين” بمشاركة 25 مستفيداً من ذوي الإعاقة البصرية.

وتأتي أهمية الورشة ضمن الحوار للمكفوفين التى تمثل أحد مكونات الشخصية الإيجابية، وأنه يحتاج إلى قدرة على الأقناع وكما أنه مهارة في حل المشكلات و مهارة في مخاطبة العقول والتخاطب الايجابي يبن المتحاورين.

وأعرب قائد النادي زياد العتيبي عن شكره لإدارة التربية الخاصة على مثل هذا التعاون مرحباً بتعاون أكبر من أجل خدمة هذه الفئة في مجال التدريب والترفيه، وفي نهاية الورشة تم تسليم شهادات وهدايا تذكارية للحضور.

يذكر أن الورشة كانت من ضمن برامج عدة نفذتها إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع نادي الحي للتربية الخاصة بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية والتي تصادف اليوم العالمي للعصا البيضاء 2017م .