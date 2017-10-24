كريستيانو يتقاسم مع ميسي التربع على عرش كرة القدم

1038345.jpg كريستيانو رونالدو وجائزة «The Best» 1038348.jpg كريستيانو وميسي يتبادلان التحية 1038347.jpg المدرب الأفضل «زيدان» مع اللاعب الأفضل «كريستيانو» 1038349.jpg الأسطورة الأرجنتينية مارادونا و الأسطورة البرازيلية رونالدو خلال حفل الفيفا 1038350.jpg بوفون وجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 1038351.jpg مارادونا مع ميسي خلال حفل الفيفا 1038346.jpg أوليفييه جيرو جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2017

توج الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حفل جوائزه The Best.

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة بعد مساعدته الكبيرة لريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأسي السوبر الإسباني والأوروبي.

وفاز رونالدو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها العام الماضي أيضًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، ليرفع عدد ألقابه إلى 5 معادلا ميسي في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة.

وسلم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو ماردونا، والأسطورة البرازيلية رونالدو الجائزة للاعب البرتغالي.

وشهد حفل الفيفا تتويج الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وقدم الجائزة، المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري، الذي فاز بها العام الماضي.

وحصد زيدان الجائزة، بعد فوزه مع ريال مدريد بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، إضافةً لكأس السوبر الإسباني والأوروبي.

وتنافس مع زيدان، كل من الإيطاليين، ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، وأنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، المتوج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي.

وشهدت التشكيلة المثالية لعام 2017، هيمنة مدريدية بتواجد 5 لاعبين من نادي ريال مدريد.

وضمت التشكيلة:

في حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي بوفون (يوفنتوس الإيطالي).

الدفاع: البرازيلي داني ألفيس (يوفنتوس الإيطالي / باريس سان جيرمان الفرنسي) والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس / ميلان) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) والإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد).

خط الوسط: الإسباني أندريس إنيستا (برشلونة) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) والألماني توني كروس (ريال مدريد).

الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (برشلونة الإسباني / باريس سان جيرمان الفرنسي).