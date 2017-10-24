الوحدة يستضيف الحزم في قمة الجولة.. وجدة يواجه ضمك في لقاء الهروب من القاع

تفتتح الجولة السابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الأولى من دوري الدرجة الأولى اليوم “الثلاثاء” بأربع مواجهات، إذ يستقبل الخليج نظيره الوطني على ملعبه بسيهات، في لقاء الطموحات والمعنويات المرتفعة، فالخليج يحتل المركز الخامس بتسع نقاط، ويأمل تعويض تعثره بالتعادل أمام ضمك في الجولة الماضية، والوطني يأتي بالمركز الـثامن بـ 8 نقاط ، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الوحدة بهدف دون رد، ويأمل في الاستمرار في الانتصارات.

وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، يلتقي المجزل ضيفه الكوكب، ويأمل المجزل صاحب المركز الـ 14 بست نقاط إيقاف التفريط بالنقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النهضة، في المقابل يدخل الكوكب اللقاء أيضاً من أجل تعويض الخسارة الماضية أمام الطائي بهدف دون رد، الفريق بالمركز الـ11 برصيد ست نقاط.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مواجهة الوحدة وضيفه الحزم، في مواجهة متكافئة، تبرز أهميتها في رغبة الوحدة صاحب المركز السادس بـ 8 نقاط بالفوز وتعويض الخسارة الماضية أمام الوطني والتقدم خطوة في سلم الترتيب، في المقابل يأتي الحزم بالمركز الرابع بعشر نقاط ولديه رغبة اقتناص نقاط المباراة كاملة من أجل المنافسة على المراكز الثلاث، لذا فإن الفوز رغبة مشتركة لكلا الفريقين.

ويستقبل جدة ضيفه ضمك في مواجهة قوية، في محاولة الهروب من المراكز الأخير بالدوري، إذ يسعى جدة الأخير برصيد ثلاث نقاط لتحقيق فوزه الأول له بالدوري؛ وبدوره يسعى ضمك صاحب المركز ما قبل الأخير إلى اقتناص الثلاث نقاط والابتعاد عن دوامة القاع.