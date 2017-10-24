أندية الهلال والنصر والأهلي تطلب حكامًا أجانب لإدارة مبارياتها

تفاعلاً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، القاضي بفتح المجال للاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد وتتحمل الهيئة العامة للرياضة التكاليف الخاصة بذلك.

بعثت أندية النصر والهلال والأهلي خطابات رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد فيها رغبتها بأن يتولى الحكام الأجانب قيادة جميع مباريات الفريق في هذا الموسم.

مثمنين لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة هذه الخطوة الإيجابية التي تأتي امتداداً لخطواته التطويرية الهادفة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة في بلادنا الغالية.