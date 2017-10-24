آل الشيخ: الاستعانة بالحكام الأجانب «مفتوح» طيلة الموسم.. و«هيئة الرياضة» تتكفل بدفع مستحقاتهم

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتم فتح المجال للاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد وستتحمل الهيئة العامة للرياضة التكاليف الخاصة بذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عادل عزت ووكيل رئيس الهيئة الأستاذ عبدالإله الدلاك، مناقشة عديد من الجوانب التي تخص الأندية وبرامجها وكل ما يتعلق بها إلى جانب الاستماع لأبرز العوائق والصعوبات التي تواجهها.

وناقش رئيس المجلس مع أصحاب السمو والسعادة رؤساء أندية دوري المحترفين الـ 14 الآليات المناسبة لتفعيل أدوار الأندية وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة من عمل نوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لرفع مستويات الرياضة السعودية.

عقب ذلك تمت مناقشة اختيار الأيقونات التجارية لكل نادٍ وما سيتم من إجراءات حيالها لضمان حصول مزيد من الفرص الاستثمارية والتسويقية لدعم خزائن الأندية ورفع مداخيلها.

كما تم خلال الاجتماع التوقيع على وثيقة التزام بين رؤساء الأندية، تتضمن الابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب، بالإضافة لدعم المنتخبات السعودية في مشاركاتها القارية والدولية وعلى رأسها المنتخب السعودي الأول خلال تحضيراته للمشاركة في مونديال 2018م.كما تم الالتزام بالابتعاد عن كل ما يثير الوسط الرياضي من تصريحات أو أحاديث إعلامية على أن يجري التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمواجهة أي طرح متعصب أو إساءات إعلامية لضمان منافسة رياضية بعيدة عن كل ما يسيء لقيم وأهداف التنافس.

وجرى الالتزام عن ابتعاد المخاطبات الرسمية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة (هيئة الرياضة – اللجنة الأولمبية – الاتحاد السعودي) في حال الاعتراض على أي قرار أو المطالبة بأي حق من حقوق النادي إدارياً أو تنظيمياً أو مالياً.

وشهد الاجتماع وضع تنظيم جديد لأعضاء شرف الأندية سيتم العمل على إكماله والإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

كما التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، عدداً من الرياضيين القدامى ممن عملوا في مختلف المجالات الرياضية.

وأثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي قدمها هؤلاء الرياضيون طيلة مشوارهم الرياضي، معرباً عن اعتزازه بهم وبما قدموه من خدمة للرياضة السعودية وحرصه على الاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.

ووجه آل الشيخ خلال اللقاء بعودة المعلقين محمد البكر وغازي صدقة وناصر الأحمد مجدداً للتعليق على مباريات كرة القدم لما لديهم من حضور وتميز وخبرات تضفي مزيدا من التشويق لمباريات الدوري السعودي.