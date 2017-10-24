الطرح الأولي لـ «أرامكو» في النصف الثاني من 2018

أكد رئيس «أرامكو» السعودية أمين الناصر، أن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ستتم في النصف الثاني من 2018، مشددا على أن المجموعة لم تدخل بعد في محادثات مع أي طرف حيال هذه الخطوة التاريخية.

وقال الناصر في مقابلة مع «سي ان بي سي» نشرت أمس الإثنين على موقع القناة، «أعلنا مراراً أن الطرح سيتم في العام 2018، ولأكون أكثر دقة في النصف الثاني من 2018» ، مضيفا أن «الطرح يسير كما يجب»، مشدداً على أن الشركة لم تجر أي محادثات مع أي طرف بعد، وأن «أرامكو السعودية لم تدخل في محادثات مع الصينيين أو غيرهم».