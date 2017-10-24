المقاومة اليمنية تدمر موقعين للميليشيا الانقلابية في شبوة

أكدت المقاومة الشعبية بطوال السادة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية تدميرها لموقعين لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر ميداني في المقاومة قوله إن المقاومة دمرت موقعي الميليشيا في جعبور وجول آل سنيد جنوب شرقي عسيلان.

من ناحية أخرى قتل ستة عناصر من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب آخرون، في هجوم للمقاومة الشعبية بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

وذكرت المقاومة أن عناصرها استهدفوا موقع الميليشيا الانقلابية في جبهة الصفراء بمنطقة ذي مضاحي بمديرية الصومعة ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين.