وفاة الشيخ صالح السدلان

توفي، فجر الثلاثاء، الشيخ صالح بن غانم السدلان، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الإمام، بعد صراع مع المرض.

وستؤدى صلاة الميت على جثمانه، بعد عصر اليوم، في مسجد الجوهرة في حي التعاون بالعاصمة الرياض.

وكان الشيخ صالح السدلان 80 عامًا قد أدخل قبل أيام إلى العناية المركزة بقسم القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، إثر أزمة صحية ألمّت به.

يذكر أن الشيخ صالح بن غانم بن عبدالله بن سليمان بن علي السدلان، وُلد في 25/ 12/ 1359 هـ، وفي عام 1386 هـ، حصل على بكالوريوس الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام، وفي عام 1391 هـ، حصل على الماجستير في الفقه المقارن في موضوع “الإيضاح في شروط النكاح”.

وحصل على الدكتوراه من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض في موضوع: “النية وأثرها في الأحكام الشرعية”، عام 1403هـ.