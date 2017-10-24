“القِدِيّة” ترسم ملامحها من خلال شعارها: التنوع والحيوية والمتعة

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن شعار مشروع “القِدِيّة” أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة والتي سبق الإعلان عنها هذا العام. حيث صمم الشعار بطريقة جديدة ومبتكرة، وبشكل جذاب يعكس الطبيعة الجغرافية الفريدة للمنطقة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع.

ويقع مشروع مدينة “القِدِيّة” على بعد 40 كليو مترامن وسط مدينة الرياض، ويحمل شعاره اسم المنطقة وموقعها.

وقد استوحي الشعار من سلسة جبال طويق التي تتميّز بها منطقة “القِدِيّة” وتطل على موقع المشروع بمشاهد خلابة وتضاريس فريدة تجذب الزوار. وتٌعبر خطوط الشعار عن قدرات أبناء المملكة، وتصوّر ألوانه الزاهية إمكاناتهم وهواياتهم المختلفة. حيث يجسد الشعار هدف المشروع في توفير وجهة ترفيهية متميّزة للسعوديين تتيح لهم الالتقاء لدعم مواهبهم واطلاق قدراتهم في مختلف المجالات.

وتبرز هوية مشروع “القِدِيّة” تراث المنطقة. وتعكس جمال وروعة المكان الذي سيصبح معلما هاما يلبي احتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة.

و تٌعتبر مدينة “القِدِيّة” أحد المبادرات الاستثمارية النوعية التي توفر مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، وتدعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

وتتيح مدينة “القِدِيّة” للزوار الاستمتاع بالعديد من المرافق الترفيهية والتعليمية من خلال ست مجموعات رئيسية تشمل: مدن الملاهي، والحلبات الرياضية، وسباق السيارات والدرجات، وألعاب الثلج والمياه، والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والتراثية.

ومن المقرر البدء في تنفيذ أعمال مشروع مدينة “القِدِيّة” في عام 2018 ، وافتتاح المرحلة الأولى للمدينة في عام 2022 م.

لمعلومات حول إطلاق مشروع القدية اضغط هنا