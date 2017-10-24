الشوري يناقش سبل تطوير الخدمات في الشرقية

عقد مجلس المنطقة الشرقية، أول أمس الأحد، لقاءً موسعاً مع أعضاء وفد مجلس الشورى الذي يزور المنطقة الشرقية حالياً.

وتأتي؛ الزيارة للاستفادة من تجربة المجلس، والاطلاع على مقترحات تطوير المجلس، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ومقترحات تطويرها وتحسينها.

وقدم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة الشرقية المهندس مشعل بن ناصر العقيِّل في بداية اللقاء نبذةً عن تعريفية عن مجلس المنطقة الشرقية وما تحظى بها مجالس المناطق من اهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يحظى به مجلس المنطقة الشرقية من اهتمامٍ ومتابعة حثيثة من أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه رئيس مجلس المنطقة، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيَّن المهندس العقيِّل؛ ما تتميز به الشرقية من موقع جغرافي متميز، يربط المملكة بدول الخليج العربية، مقدماً نبذةً عامة عن المشروعات الرئيسية في المنطقة الشرقية والدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية.

منوهاً بالدور الهام لمجلس الشورى في متابعة أعمال الجهات الحكومية، التي تضبط العمل في مختلف الجهات، متطلعاً لأن تكون زيارة أعضاء الشورى للمنطقة الشرقية انطلاقاً نحو مزيدٍ من التعاون بين مجلس الشورى ومجلس المنطقة، لخدمة أهالي المنطقة الشرقية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

من جهته قدم رئيس الوفد محمد بن داخل المطيري عضو لجنة الحج والإسكان والخدمات، الشكر والتقدير باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة، على ترحيب سموهما بزيارة المجلس واهتمامهما بهذه الزيارة منذ أن بدأ التنسيق لها.

وشدد، المطيري، على أهمية التكامل والتنسيق بين المجلسين وتوطيد العلاقة للقيام بواجبات المجلسين على أتم وجه، ناقلاً تحيات رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ونائبه مساعد رئيس المجلس، لأعضاء مجلس المنطقة الشرقية.

حضر الاجتماع أمين المنطقة الشرقية عضو مجلس المنطقة المهندس فهد الجبير، ومن مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور واصل المذن، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري، وعضو اللجنة الاقتصادية والطاقة، خالد العبداللطيف، وعضو لجنة الشؤون الأمنية، خليفة الدوسري، وعضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فيصل الدوسري، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله الجغيمان، وعضو لجنة المالية الدكتور ثامر البراك، وعضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون، وعضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتورة نهاد الجشي، وعضو لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور حسين المالكي، ومدير إدارة شؤون مجالس المناطق الدكتور شجاع البيضاني، ومن إدارة شؤون مجالس المناطق، إبراهيم الدهش، ومن إدارة العلاقات العامة بالمجلس، فهد الدعيج، وعبدالله آل سعيد.