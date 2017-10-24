نائب أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2017

افتتح، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، فعاليات معرض وظائف 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة معارض الظهران إكسبو، ويستمر لأربعة أيام، وذلك بمركز المعارض بالدمام.

وفور وصول الأمير أحمد، قام بقص الشريط، ثم كرم الجهات المشاركة، فيما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وعقب ذلك تجول نائب أمير المنطقة الشرقية في أركان المعرض المختلفة واستمع لشرح من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان عن ما يشمله المعرض.

ويشارك في المعرض 138 شركة ومؤسسة تقدم 9000 وظيفة لطالبي العمل من الجنسين، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تثقيفية وتأهيلية على هامش المعرض.