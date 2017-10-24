تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعلى شرف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وشارك في المبادرة أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة.