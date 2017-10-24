نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين

استقبل، نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، وفد أعضاء مجلس الشورى الذي يزور المنطقة حالياً، بحضور سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس مشعل بن ناصر العقيَّل.

واستمع الأمير أحمد بن فهد، إلى إيجازٍ عن جولة الأعضاء في المنطقة، وشدد على أهمية الاطلاع على الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، والحرص على تطويرها، منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تطوير العمل في المجلس، والحرص على تلمس احتياجات المواطنين في كافة المناطق، ومراعاة احتياجهم، ومتابعة سير المشروعات في مختلف المناطق، متمنياً سموه لوفد المجلس التوفيق.

من جهته عبر رئيس وفد مجلس الشوري، محمد بن داخل المطيري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اهتمام سموهما بزيارة وفد المجلس، وحرصهما على توطيد العلاقة بين مجلس المنطقة، ومجلس الشورى.