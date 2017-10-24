الأمير أحمد بن فهد يعزي عمدة جزيرة تاروت

أجرى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بعمدة جزيرة تاروت، عبدالحليم حسن آل كيدار، معزياً في وفاة والدته، التي وافتها المنية مؤخراً.

وعبر نائب أمير الشرقية، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يعوض ذويها في مصابهم خير، ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته قدم عمدة جزيرة تاروت عبدالحليم آل كيدار، شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على تعزيته ومواساته، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء.