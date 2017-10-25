أبناء شهداء الوطن يرافقون الأخضر في مونديال روسيا

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، توجيه الدعوة لأبناء شهداء الوطن لحضور مواجهات المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكتبت هيئة الرياضة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «بتوجيه معالي رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للرياضة توجه الدعوة لأبناء شهداء الوطن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018».

وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أصدر قراراً في وقت سابق بمنح أبناء الشهداء بطاقات خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم السعودية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الماضية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تسليم رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، الطفل علي ابن الشهيد حسن شويهي عضوية شرفية خاصة للنادي الأهلي، كأول ابن من أبناء شهداء الواجب يحمل هذه العضوية، وذلك حسب التوجيه السامي الكريم بالسماح لأبناء الشهداء بدخول المنشآت الرياضية والأندية مجانا، كما حصل الطفل على القميص الخاص بالنادي الأهلي موقعا من ثنائي الأهلي عمر السومة وحسين المقهوي، ونفذ ركلة بداية ديربي جدة، وسمح له بالاصطفاف مع اللاعبين، ومشاهدة اللقاء من مقاعد المنصة الذهبية.