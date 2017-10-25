اتحاد القدم: الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد «مفتوح» يبدأ من الجولة العاشرة

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق قرار السماح للأندية بالاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبي بعدد مفتوح في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، ابتداءً من الجولة العاشرة من منافسات الدوري التي ستنطلق يوم الخميس 27 صفر 1438هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م.

وأبان الاتحاد أن تطبيق القرار في الجولة العاشرة جاء سعياً منه في رفع مستوى التنظيم لهذا القرار، وتسهيلًا لعملية استقطاب الحكام وفق المعايير المرتبطة بكفاءتهم، والآليات المتبعة التي تحدد مدة الطلب والمقررة سابقًا بحد أدنى لا يقل عن 15 يومًا للفريق المستضيف و 12 يومًا للفريق الضيف، وبعد التنسيق مع رئيس لجنة الحكام حول كافة التصورات المتعلقة بصعوبة البدء في تطبيق القرار مع بداية الجولة التاسعة لتتالي الطلبات.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتم فتح المجال للاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد وستتحمل الهيئة العامة للرياضة التكاليف الخاصة بذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عادل عزت ووكيل رئيس الهيئة الأستاذ عبدالإله الدلاك، مناقشة عديد من الجوانب التي تخص الأندية وبرامجها وكل ما يتعلق بها، إلى جانب الاستماع لأبرز العوائق والصعوبات التي تواجهها.

وكان النصر والهلال والأهلي في مقدمة الأندية التي بعثت خطابات رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد فيها رغبتها في أن يتولى الحكام الأجانب قيادة جميع مباريات الفريق في هذا الموسم، مثمنين لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة هذه الخطوة الإيجابية التي تأتي امتداداً لخطواته التطويرية الهادفة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة في بلادنا الغالية.