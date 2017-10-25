التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع معالي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ولي العهد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي مجالات التنسيق الثنائية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع معالي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد.
Logging In...
الأكثر مشاهدة في محليات
-
-
-
-
-
-
-
-
"الصفيان" لأهالي أم الحمام: القيادة لا تألوا جهداً في تقديم الخدمات للمواطنين
-
-
-
-
-
مؤسسة الملك خالد تصدر ورقة سياسات الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك
-
-
"القِدِيّة" ترسم ملامحها من خلال شعارها: التنوع والحيوية والمتعة
استفتاء
Loading ...
Profile