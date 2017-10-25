ولي العهد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي مجالات التنسيق الثنائية

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الرياض- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع معالي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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