«نيوم» يدشن موقعا إلكترونيا ذكياً يختصر «مشروع المستقبل»

دشن مشروع « نيوم» العملاق الذي أعلن تفاصيله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم، موقعا إلكترونيا فريدا من نوعه http://discoverneom.com/ يختصر كافة التفاصيل الخاصة بـ»مشروع المستقبل».

ويحتوي الموقع الإلكتروني لمشروع «نيوم» عددا من الحقائق والأرقام حول طبيعة وأهمية المنطقة التي ستقام عليها منطقة الأعمال التجارية التي يعول عليها في النهوض بمستقبل 9 نشاطات اقتصادية.

ويتضمن الموقع الإلكتروني فيديو تعريفي يحكي أهم المزايا التي سيوفرها مشروع «نيوم» للمستثمرين فيه وعائلاتهم والعاملين في مرافقه، حيث سيكون بانتظارهم بيئة عالية الرفاهية، من وجود شبكات مجانية للإنترنت فائق السرعة أو ما يسمى بـ»الهواء الرقمي»، إضافة للتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، وخدمات حكومية رقمية متكاملة تتيح كافة الخدمات للجميع عن طريق اللمس، إضافة إلى اعتماد معايير جديدة من أجل بناء منازل خالية من الكربون، وتصميم إبداعي ومبتكر لمنطقة «نيوم» تحفز على المشي واستخدام الدراجات الهوائية تعززها مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيُهيئ طريقة جديدة للحياة.