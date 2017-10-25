العواد: مشروع نيوم المستقبل يُصنع بإتقان في العهد الزاهر

وصف وزير الثقافة والإعلام‏ الدكتور عواد بن صالح العواد ” مشروع نيوم ” بالمشروع الحلم والرؤية الذي يحققه ذكاء المواطن السعودي وعزيمته الجبارة بإذن الله.

وأكد؛ الدكتور العواد، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مهندس رؤية 2030، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خطف أنظار العالم كالعادة من خلال مشروع للحالمين ومستقبل مختلف وجديد في تفرّده وتميّزه.

وعد، وزير الثقافة والإعلام، الحديث الذي تفضل به سموه في افتتاح المشروع، مُلهِماً من مهندس مشاريع المستقبل الزاهر الذي يمتاز بعقليةٍ فذّة ورؤية ثاقبة لنهضة وطننا وتطوّره في شتى المجالات.

وقال معاليه: إن أنظار العالم تتّجه من مختلف أنحاء العالم إلى شمال المملكة العربية السعودية لتتابع أضخم مشروع من نوعه، يتوقع منه مستثمرون عالميون أن يستقطب استثمارات سعودية وعالمية بقيمة تزيد على نصف تريليون دولار.

وأضاف الدكتور العواد: لقد راهن ولي العهد على الطموح والهمة العالية للمواطن لتحقيق بناء هذا المشروع الضخم، وأعلن عن انطلاقه في “مبادرة مستقبل الاستثمار”، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، مع استقطاب أفضل المواهب من داخل المملكة وخارجها، موضحاً أن السعوديين وغير السعوديين سيعيشون في “نيوم” على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

وختم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بتهنئة الشعب السعودي بهذه القيادة الحكيمة ذات الرؤية الطموحة لتحقيق أحلام المستقبل وتطلعات الأجيال نحو غدٍ أفضل، سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، وأن يديم عزّ هذا الوطن وتقدّمه وازدهاره في جميع المجالات.