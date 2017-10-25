ولي العهد يلتقى 3 رؤساء لشركات عالمية

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، كلا من: الرئيس التنفيذي لشركة فيلبس فان هوتن، والرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي يو إف جي نوبويوكي هيرانو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك ، كلا على حدة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الاستثمارية في المملكة وفق رؤيتها لعام 2030 ، وتنسيق مجالات الشراكة المستقبلية المتاحة في السعودية.