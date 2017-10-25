هيئة الصحفيين تناقش ترتيبات افتتاح فرعها في الجبيل

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين، اجتماعاً بحثت من خلاله افتتاح فرعاً لها في محافظة الجبيل، وذلك بحضور إعلامي المنطقة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بو علي وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان في فندق الانتركونتننتال بالجبيل.

وناقش المجتمعون الأمور المتعلقة بافتتاح الفرع وآلية عمله التي تقدم بها إعلاميي الجبيل في فترة سابقة وما تم إضافته أثناء اللقاء.

كما تمت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالشأن الإعلامي في المحافظة والفريق الذي سيعمل مع منسق الهيئة، الزميل محمد إبراهيم الزهراني.

وتم ترشيح لجنة استشارية برئاسة الزميل، عيسى الخاطر، وحث المجتمعون زملائهم الإعلاميين الذين لم يستكملوا إجراءات العضوية في الهيئة إلى المسارعة في التسجيل وفق الشروط والآلية المتبعة للانضمام إلى عضوية الهيئة.

وأعرب؛ منسق الهيئة،الزهراني، باسمه ونيابة عن زملائه الإعلاميين في المحافظة عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك ولأعضاء مجلس الإدارة على الموافقة لافتتاح فرع للهيئة بالجبيل، وما لمسه منهم من دعم وإسناد ليقوم الفرع بمهامه على أكمل وجه، مشيراً إلى أن فرع الجبيل سيخدم جميع الإعلاميين بالمحافظة وفق تطلعات وخطط وأهداف الهيئة. وسيتم تدشين أعمال الفرع قريباً بإذن الله وفق برنامج معد لأنشطته.