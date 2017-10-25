إستئصال غدة لعباية لمريضة في جازان

تمكن فريق جراحي بمستشفى صامطة العام من إجراء عملية جراحية لمريضة، حيث تبين بعد إجراء الكشف اللازم والفحوصات وجود حصاة داخل الغدة اللعابية الموجودة تحت الفك السفلي، وقد غادرت المستشفى وهي في حالة جيدة .

يُذكر أن مستشفى صامطة العام يعمل بسعة 150 سريرا وهو من المستشفيات الكبيرة بالمنطقة ويستقبل عدد كبير من المراجعين والمرضي.

الجدير بالذكر أن (الصحة) أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد إنتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، وشملت القائمة أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الإنتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة 5 مستويات لعدد أيام إنتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوم.

وتهدف (الصحة) من خلال المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للإرتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي إحتياجاتهم الصحية .