أعلنت رئاسة أمن الدولة بالمملكة، إدراج كيانين و 11 أسماً لأفراد واسمين لكيانين في إطار استهداف القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيم داعش باليمن ولتنظيم القاعدة في اليمن.

ويأتي ذلك ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وتم اتخاذ الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وتعد الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذُ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21مايو 2017م، كما أنها تأتي مؤكده على حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن.

واستناداَ لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاَ لقرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة.

وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانين المصنفة.

كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.

ولقد كان في الإعلان عن تأسيس المركز تجسيداً للإرادة والتصميم القويين لدى الدول الأعضاء على التعاون الجاد والبنّاء في مواجهة الإرهاب وتمويله، وذلك من خلال توسيع وتعزيز التعاون لما فيه مكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل الإجراءات التنسيقية ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لدولتي الرئاسة والدول الأعضاء بالمركز.

واسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:

1 – نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية

2 – عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني يمني الجنسية

3 – هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية

4 – نشوان العدني يمني الجنسية

5 – خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية

6 – سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية

7 – عادل عبده فاري عثمان الذهباني يمني الجنسية

8 – رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) يمني الجنسية

9 – والي نشوان اليافعي يمني الجنسية

10 – خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية

11 – بلال علي الوافي يمني الجنسية

12 – جمعية الرحمة الخيرية اليمن

13 – سوبرماركت الخير اليمن