مدرسة الـ 52 بحائل تفعل برنامج الغذاء الصحي

فعّلت قائدة مدرسة 52 الابتدائية بمنطقة حائل، فريق عمل توجيهي، ضم عدداً من معلمات الإرشاد بالمدرسة، وذلك لتفعيل برنامج الغذاء الصحي وتوفير وجبات صحية وتشجيع الطالبات على ذلك.

وقالت مستثمرة مقصف ابتدائية 52 ، نوير المشاري لـ “الشرق”: تم تفعيل المقصف المدرسي الأحد الماضي, وذلك بتوفير احتياج الطالبات من الأغذية الصحية المتنوعة كالحليب والعصائر والخضار والفواكه والساندويتشات.

وأضافت المشاري أنه وبحكم تخصصها الجامعي في الاقتصاد المنزلي العام، فقد تم وضع سعر مخفض للوجبة الصحية في المقصف ليتناسب مع قدرة الطالبة الشرائية، وتشجيعها أيضاً على شراء الغذاء الصحي وحصولها على نقطة صحية اثناء الشراء، حيث سيتم تكريم الطالبة الحاصلة على أعلى نقاط شرائية للوجبات الصحية في الطابور المدرسي كطالبة صحية متميزه بغذائها المناسب لجسمها من قبل المقصف بهدايا معززة لها ومشجعة لغيرها من الطالبات.