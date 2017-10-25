علي هامش الاحتفالات بأسبوع اللغة الإيطالية فى العالم، افتتح مؤخراً السفير الايطالي لدى المملكة لوكا فيراري معرض ” أيطاليا فى عيون الفنانين العرب ” بحضور جمع دبلوماسي رفيع ونخبة من المثقفين والفنانيين التشكيلين ، بمعرض جاليري ديزاين الرياض.

وقدم المعرض العديد من اللوحات الفنية والنحتية لفنانين من السعودية والدول العربية تعكس التأثر والتبادل الثقافي والفني بين الفنانين الإيطاليين والعرب الذين درسوا أو عاشوا في إيطاليا لفترة من الزمن ومنهم على رزيزة، عثمان الخزيم، يحيى باجنيد، نجلاء محمد السليم، طلال الزيد، راما المز، عبدالإله الخيال، الرائد محمد السليم وناصر الزومان.

وتجول السفير الإيطالي في المعرض برفقة محمد المطيري، مدير عام جاليري ديزاين وطارق سنو مدير التصميم واستمع لشرح عن محتوياته من قبل الفنانين المشاركين واطلع على ما احتوى عليه المعرض من لوحات لأكثر من 50 عملا تشكيليا تجسد ابداع الفنانين والفنانات المشاركين.

وأكد السفير الإيطالي لوكا فيراري في كلمته ان تنظيم هذا المعرض والذى يأتي ضمن احتفالات ايطاليا باللغة الايطالية يهدف الى نشر الثقافة واللغة الإيطالية فى السعودية والتعريف بالحضارة الإيطالية من جميع الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والتاريخية.

وأشار أن المعرض يمثل مزيداً من الإسهام في حوار متجدد بين ثقافات مشتركة عمرها آلاف السنين وتأتي المبادرة ضمن مشروع أعم وأشمل لاحتفالية تيارات متوسطية في إطار سياستنا الثقافية في الشرق الأوسط وفي دول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

وطالب السفير الإيطالي إقامة مثل المعارض التي من شأنها دعم التعاون الثقافي العربي الايطالي في الحاضر والمستقبل ونشر مفهوم ثقافة السلام في دول المنطقة.

وعن فكرة المعرض والهدف المنشود منه قال طارق سنو مدير التصميم بجاليري ديزاين الرياض: “المعرض ليس فقط مناسبة لتقديم اعمال التشكيليين السعوديين والعرب وانما لتبادل الرؤى وابراز اثر البيئة والثقافة الايطالية على الفنانين العرب وتعريف الجمهور السعودي بإيطاليا عبر عيون التشكيليين السعوديين والعرب”.

ويلعب معرض جاليري ديزاين دوراً هاماً وبارزاً في تنمية مفهوم المسؤولية المجتمعية في إطار دعمها للفن والمواهب المحلية وعرض اعمالهم الفنية المميزة ، كما احتضنت العديد من المعارض الشخصية و الجماعية طوال العام ملبيا جميع الأذواق على المستوى المحلي والدولي.