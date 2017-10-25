تكريم الفائزين بجائزة الموسى للتميز التعليمي في الأحساء

كرم محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي يوم الأثنين الماضي، في قاعة الاحتفالات بجامعة الملك فيصل بالأحساء الفائزين بجائزة عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي على مستويات عدة في دورتها السابعة، بحضور مدير التعليم بالمحافظة أحمد بن محمد بالغنيم ومدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي ومدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس وداعم الجائزة الشيخ عبدالعزيز الموسى، وعدد من القيادات التربوية ووجهاء المنطقة و مدراء الدوائر الحكومية والعسكرية.

وشملت الجائزة جميع الفئات التعليمية والإدارية، والتي تهدف إلى دعم الأداء المتميز للعاملين في الإدارة العامة للتعليم في المجالين التربوي والإداري، وتهيئة المناخ التحفيزي الملائم الذي يرتقي بالأداء ويحسن المخرجات النهائية للعمل التربوي والإداري، وتكريم الإدارات والمدارس والأفراد المتميزين اعتماداً على معايير علمية وموضوعية وشفافة، وتعزيز الانتماء المهني وتقدير الذات لدى العاملين بتعليم المحافظة.

وقال مدير عام التعليم بالأحساء، أحمد بن محمد بالغنيم: إن التميز رحلة ماتعة نحو بلوغ درجات العلا في النماء والازدهار وحكاية بذل ونوال يعلو التميز من خلالها شاهقا في فضاءات الابداع بل هو حياة تصنع مجداً وتاريخاً نقرأ صفحاته بكل إعجاب ونستقي من سطوره أفانين أفضل الممارسات لتكون لنا زاداً معينا في إبهار المستفيدين وتلبية تطلعاتهم وتتعاظم متطلبات التميز وتتنامني أهميتها مع رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتمثلة في أن تكون بلادنا أنموذجا ناجحا ورائداً في العالم.

وأضاف بالغنيم: نحن نعيش تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي في نسختها السابعة التي تأتي تتويجاً لعطاء عام دراسي، ونموذجا للمشاركة المجتمعية، مقدماً شكره للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى على رعايته ودعمه السنوي المتمثل في استمرارية الجائزة على مدى سبع سنوات والشكر موصول للمساعد للشؤون التعليمية ( بنين ) والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) ولأمين الجائزة ولكل اللجان المنظمة للجائزة وفرق العمل على جهودهم الفاعلة والمتميزة وللقائمين على الحفل ولجميع الإدارات المساندة.

ومن جانبه قال الداعم الرسمي للجائزة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى: إني أستشعر عظم المسئولية تجاه الجائزة في عالم يشهد تطورات تتسارع وتيرتها كل يوم ولكن حاضنة الجائزة الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تذكرني دوما بأن أحلامنا قابلة للتحقيق.

وأضاف الموسي: ها هي الأحساء تخلد ذكرى ابنها البار عبر تعاقب أجيالها تتمثل في جائزة الشيخ بالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي، ومما لا شك فيه أن يحمل بين طياته تكريم الشيخ و وعي الأسرة بأهمية العطاء في مجال العلم عبر المشاركة المجتمعية بين الأسرة والإدارة العامة للتعليم بالأحساء، معلناً عن رفع سقف الجائزة الي مليون ريال دعماّ للمتميزين من ابناء وبنات المحافظة.