أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة في العالم تمنح الجنسية لروبوت مبادرة رمزية للإبادة عن مستقبل نيوم. وتم اليوم خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار منح الجنسية للروبوت “صوفيا” الأكثر تطورا من هانسون روبوتيكش، بعد المشاركة في جلسة حوارية أدارها المذيع المعروف أندرو روس سوركين.

وعرضت صوفيا خلال الجلسة قدرتها على التعبير وإظهار المشاعر الإنسانية مثل السعادة والحزن والغضب، التي ستكون عناصر أساسية في بناء الثقة بين البشر وما وصفه الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، بأنها كائنات روبوت فائقة الذكاء.

وكان الإعلان التاريخي جزءا من جلسة واسعة النطاق ناقشت الإمكانيات التي يتيحها التكامل المستقبلي للذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الروبوتات.

ويأتي هذا الاعلان بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي لمدينة نيوم في شمال غرب المملكة التي ستستقطب صناعات مستقبلية منها الروبوتات.