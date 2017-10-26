آل الشيخ يلتقي بمالك مانشستر يونايتد

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أمس الأربعاء، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السيد افرام قلازر والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استعراض أوجه التعاون والبرامج التي يمكن تنفيذها تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للرياضة ونادي مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي في لندن، التي تضمنت إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها وفقاً لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية.