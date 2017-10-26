القادسية يرسخ عقدة “الجوهرة” للاتحاد.. والاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية الفيحاء

استعاد نادي الاتفاق نغمة الانتصارات، في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه على مضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة

وارتفع رصيد الاتفاق، الذي استعاد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الست الماضية، إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند ست نقاط في المركز الثاني عشرمؤقتا.

وتقدم فريق الاتفاق في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه ماجد الخيبري، ليدرك بعدها الفيحاء هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه عبدالله السالم، وبعدها بدقيقتين يتقدم مرة أخرى الاتفاق عن طريق محترفه خوانمي كاليخون.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واصل الاتحاد مسلسل إهدار النقاط هذا الموسم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه القادسية وسط عزوف جماهيري كبير.

كما واصل الاتحاد نتائجه السلبية على ملعب “الجوهرة” هذا الموسم في الدوري حيث لم يستطع الفريق الجداوي تحقيق الانتصار على هذا الملعب.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد والقادسية إلى 9 نقاط، احتل بهما المركزين السابع والثامن على التوالي.